Yildiz fa disperare la Germania: “Alla Juve il miglior progetto in assoluto”

Un rimpianto grande quanto… una pagina. Come quella che ieri, in Germania, la Bild ha dedicato all’astro nascente Kenan Yildiz. Il talento della Juventus, infatti, è sfuggito prima al Bayern Monaco, che l’ha cresciuto fino al suo trasferimento in bianconero nell’estate del 2022, e poi anche alla Nazionale tedesca, avendo di recente esordito nella Turchia del ct Montella. «Mia mamma è tedesca e mio papà turco, ma ho giocato per la Turchia fin dall’Under 17 e non mi sono mai posto nemmeno la questione – ha rivelato in un’intervista il 18enne nato a Ratisbona –. Lasciare la Baviera, invece, è stato strano, ma la Juventus mi ha presentato il miglior progetto sportivo in assoluto e i dirigenti del Bayern si sono mossi con il mio entourage troppo tardi, per quanto fossero intenzionati a trattenermi».