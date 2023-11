Mercato Juve, svolta De Paul: c’è l’incontro. Intesa Samardzic, novità Manna

All’indomani del frenetico blitz a Londra , l’area tecnica della Juventus si prende il tempo necessario per riflettere su profili e priorità in vista del mercato di gennaio. Così Cristiano Giuntoli riordina i tanti appunti presi di fretta in Inghilterra e, al contempo, li incastra con l’ingente mole di lavoro dietro le quinte già portata avanti finora. L’identikit del rinforzo ideale è chiaro: una mezzala offensiva, con gol e assist nei piedi, che possa colmare il vuoto lasciato dalle defezioni di Fagioli e Pogba .

Obiettivo De Paul

Un Rodrigo De Paul, insomma, o un giocatore con le medesime caratteristiche dell’argentino. Che piace particolarmente ad Allegri perché, a 29 anni e con 5 stagioni in Italia alle spalle, sarebbe pronto da subito. In società il nome dell’ex Udinese è già stato avallato, tanto che una delicata opera di diplomazia è iniziata da settimane. Nelle ultime ore l’agente del centrocampista, Augustin Jimenez, ha ricevuto da Torino una telefonata di cortesia, da cui è sgorgata la promessa di un incontro in dicembre, quando il procuratore sarà in Europa.

Da convincere, più che l’entourage del ragazzo, che a Madrid percepisce uno stipendio (6,5 milioni lordi) che rientra nei parametri bianconeri, sarà però l’Atletico che ne detiene il cartellino. Il campione del mondo per Simeone è sacrificabile, ma i colchoneros non vogliono rimetterci rispetto ai 35 milioni investiti due anni fa: il club spagnolo ha già aperto al prestito oneroso con riscatto al verificarsi della qualificazione in Champions dei bianconeri a fine stagione, formula indispensabile per le casse della Juventus, ma non intende fare sconti. Ne conseguono tutte le riflessioni del caso, compresi gli incastri con gli ultimi aggiornamenti da Oltremanica...