Del Piero sedicenne, lo scout: "Ho visto cose raramente riscontrabili"

Alessandro del Piero compie oggi 49 anni. I suoi gol leggendari con la Juventus, i suoi trionfi in bianconero sono storia. Le sua classe ha regalato gioie ed emozioni indescrevibili ai tifosi della Vecchia Signora e agli appassionati di calcio di tutto il mondo. Passano gli anni, ma restano, indelebili, le narrazioni su Del Piero. Curiosità e aneddoti che si moltiplicano come se a un bambino non bastasse mai ascoltare una favola stupenda prima della buona notte. L'ultima chicca arriva da X dove è stato rispolverato GJustjuve, Giuseppe Bognanni, host del canale twitch della Juventus, un documento che fa venire i brividi.

Del Piero osservato speciale in Inter-Padova Primavera del 1991 Si tratta della relazione stilata dall'osservatore Venturi nel corso di Inter-Padova Primavera (0-2) del 26 ottobre 1991, redatta tre giorni più tardi, il 29 ottobre 1991. Dell'ancora sedicenne Del Piero Venturi scriveva: "Struttura fisica non eccezionale ma normale per la sua età, così anche le qualità atletiche non super ma buone. Eccellente invece il bagaglio tecnico tattico. È stata una gara in prevalenza di contenimento per la sua squadra con buon ritmo e grande agonismo. Difficile particolarmente per lui che è già oggetto di particolari attenzioni da parte degli avversari (marcatura rigida di Conte)".

Del Piero, l'osservatore Venturi scrisse: "Ha sempre fatto la cosa giusta" Venturi, poi, aggiungeva: "Proprio in questa situazione si è visto il giocatore intelligente. Trovando difficoltà in avanti ha arretrato il suo raggio d’azione giocando soprattutto per la squadra ed evidenziando un attività e una predisposizione al sacrificio raramente riscontrabili in questi giocatori molto tecnici. Ogni volta che è entrato in azione ha sempre fatto la cosa giusta, ambidestro, tecnica, tempo di visione di gioco eccellenti e naturali”. Che dire, la classe si vede a occhio nudo. Bravo Venturi a sottolinearla. Alex ha fatto il resto. Puro orgoglio Juventus e italiano.

Compleanno Del Piero, gli auguri della Juve Da quel giorno, bastano ormai poche parole per de descriverlo. Quelle usate proprio dalla Juventus su X per fare gli auguri ad Alex: "Recordman di presenze. Miglior marcatore. Capitano. Leggenda".

