Francia, Rabiot convocato da Deschamps. Novità Zaire-Emery

Didier Deschamps ha diramato la lista dei 23 giocatori che dovranno prendere parte alle gare della nazionale francese contro Gibilterra e Grecia, valide per la qualificazione agli Europei 2024. La Francia è già qualificata ma vuole vincere entrambe le gare per assicurarsi il primo posto nel Gruppo B. Tra i convocati spicca il nome di Adrien Rabiot, accompagnato da altri quattro giocatori che militano in Serie A: Maignan, Theo Hernandez e Giroud del Milan e Marcus Thuram dell'Inter. Sorpresa a centrocampo dove Deschamps ha chiamato, per la prima volta, Zaire-Emery, talento classe 2006 del Paris Saint-Germain.