Allegri, conferenza Juve-Cagliari: "Diffida? Gatti gioca. Locatelli capitano"

TORINO - Dopo il successo firmato da Fabio Miretti sul campo della Fiorentina, la Juventus si prepara ad accogliere il Cagliari all'Allianz Stadium nel match valido per il 12° turno di Serie A. I bianconeri di Allegri sperano nei tre punti per conquistare, almeno per una notte, il primato ai danni dell'Inter (impegnata a San Siro contro il Frosinone nel posticipo domenicale). Ma non sarà facile visto che a Torino arriva la formazione di Claudio Ranieri reduce da tre successi di fila tra campionato e Coppa Italia e imbattuta da un mese, l'ultimo ko è quello casalingo contro la Roma. Una sfida delicata per la Juventus con Massimiliano Allegri che presenta così il match in conferenza stampa.

Juve-Cagliari, curiosità e statistiche

"Locatelli sarà il capitano"

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri presenta in conferenza stampa il match contro il Cagliari di Claudio Ranieri: "Partita importante sotto tutti i punti di vista. La chiusura del ciclo prima della sosta che è sempre difficile e anche per la classifica. I punti di domani servono per allungare o mantenere il vantaggio sulla quinta della classifica". Sui leader dello spogliatoio spiega: "Lo vedremo col tempo, l'allenatore non decide il leader, si decide nello spogliatoio. Domani il capitano è Locatelli fresco di rinnovo, gli diamo un bel premio". Sulla scelta tra i pali chiarisce: "In porta giocherà Szczesny, Quest'anno senza coppe abbiamo meno partite e quindi c'è più recupero. Quindi per Perin, portiere di alto livello, sarà più difficile perchè dovrà giocare un pò meno. Bisogna lavorare tutti insieme per andare in Champions".