Juve in vetta da sola, quando la difesa va all'attacco: Bremer-Rugani gol

TORINO - Con i gol di due difensori, Bremer e Rugani, entrambi su palla inattiva, la Juventus porta a casa la quinta vittoria di fila che la issa per una notte in cima alla classifica. A sporcare l’impresa c’è stato però il gol di Dossena che ha messo fine all’imbattibilità di Szczesny (durava da sei partite) e che ha restituito fiducia al Cagliari per giocarsi il tutto per tutto nel finale, fermatosi però a un palo colpito ancora da Dossena. Il canovaccio è chiaro fin dalle prime battute: la Juventus che tesse la tela dei passaggi per schiacciare gli avversari, il Cagliari che sta rannicchiato per poi ripartire (come gli è successo per due volte nei primi dieci minuti con Viola).