Bremer: "Finalmente gol, ero inca**ato. Grande Rugani. Inter? Con grinta"

TORINO - La Juventus batte il Cagliari 2-1 con Gleison Bremer tra i protagonisti della partita. Il difensore brasiliano infatti ha sbloccato la partita con il suo colpo di testa al 60', nel post-partita ha scaricato ai microfoni di Dazn l'adrenalina di un successo sofferto: "Abbiamo fatto una bella partita lì dietro. Però da 11 partite non facevo un gol, ero un po' incazzato e oggi finalmente sono riuscito a fare il primo gol stagionale. In difesa lavoriamo bene, anche Rugani quando ha iniziato a giocare sta facendo una bella stagione, dobbiamo continuare così, è quello che chiede il mister. Abbiamo una partita a settimana e c'è tanto tempo per lavorare. Chiunque entri, sta dando una grande mano".