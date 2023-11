Nino Frassica punge la leggenda Juve: la battuta a Che tempo che fa

Nella puntata di Che tempo che fa andata in onda domenica 12 novembre sul Nove, che ha visto come ospiti anche Elodie e Beppe Grillo, ai telespettatori tifosi di calcio non sarà sfuggita una sottile e divertente battuta fatta Nino Frassica durante lo spazio a lui riservato nella seconda parte della trasmissione.