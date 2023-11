Marchisio controcorrente: Juve-Inter e la critica velata ad Allegri

Claudio Marchisio è il primo tifoso della Juventus ma, in collegamento con Radio TV Serie A, non ha nascosto il suo pensiero controcorrente rispetto alle chance dei bianconeri di vincere lo scudetto. Marchisio con le sue parole ha fatto da contraltare all'ottimismo dilagante per il secondo posto in classifica della Juve , a due soli punti dall' Inter capolista.

Marchisio: "Champions obiettivo dichiarato e la Juve non starà al passo dell'Inter"

Marchisio ha così argomentato il suo pensiero: "Come detto da Allegri, è importante che la Juventus sia rimasta in scia all’Inter e che sia davanti alle altre pretendenti per tornare in Champions League, che è l’obiettivo stagionale dichiarato. Alla lunga penso che questo gioco qua non riuscirà a far stare la Juve al passo dell’Inter, che è una grandissima squadra con grandissime qualità e certezze nel gruppo: le sta dimostrando non solo in Champions League, ma anche in Serie A, come visto al "Meazza" contro il Frosinone. Per quanto riguarda la Juve preoccupano un po’ le troppe giornate passate senza i gol degli attaccanti".