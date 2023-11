Napoli, Tudor non ha trovato l'accordo anche per colpa della Juve?

Tudor non ha trovato l'accordo con il Napoli! Sembrava fatta ieri, ma alla fine De Laurentiis ha virato su Walter Mazzarri. Molte voci si sono rincorse in una giornata convulsa per il Napoli, fra queste, oltre a qualche diverso punti di vista tattici, c'era anche la presenza di una clausola di rinnovo unilaterale, in mano quindi solo al Napoli, per il rinnovo del contratto di Tudor a fine stagione. Una condizione che non è piaciuta molto al croato che avrebbe accettato il contratto di sette mesi, senza vincoli (soprattutto se unilaterali) per la stagione successiva.