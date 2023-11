Juve-Inter non finisce mai. Anche sul mercato: obiettivo Colpani

Senza ombra di dubbio, questi sono i giorni di Andrea Colpani. Nel Monza, che se lo gode dall'alto dei 6 gol segnati in 12 partite (l'anno scorso furono 4 nell'arco di 27 incontri) e in Nazionale, dove Spalletti l'ha convocato per la prima volta ed è già in odore di debutto. Qualora si registrasse, l'esordio azzurro premierebbe con largo merito il ragazzo di Brescia, 24 anni, scuola Atalanta, nel cui vivaio ha messo piede quando aveva otto anni ed è cresciuto sino ai diciannove, con l'unica parentesi dell'annata alla Feralpi Salò. Nel 2019, il prestito al Trapani in Serie C; nel 2020, Colpani viene ceduto al Monza: prestito biennale con obbligo di riscatto legato al raggiungimento di determinati obiettivi e scattato il 29 maggio 2022, dopo la promozione in A dei brianzoli che hanno pagato 9 milioni di euro il cartellino del trequartista.