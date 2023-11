Vlahovic e il rivale estivo: i cori dei tifosi Juve e il digiuno da rompere

TORINO - Si sono inseguiti per tutta l’estate, Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku, senza mai raggiungersi né sostituirsi. Al via del campionato, il serbo ha continuato a indossare la maglia bianconera mentre il belga, dopo essersi negato all’Inter e aver sperato nella Juventus, si è accasato alla Roma, dal suo vecchio mentore José Mourinho. Prima di affrontarsi in Serie A, al gong dell’anno con Juventus-Roma all’Allianz Stadium in programma il 30 dicembre, i due bomber si sfideranno questa sera in Nazionale. Per carità, si tratta soltanto di un’amichevole, seppur di lusso, tra Belgio e Serbia (fischio d’inizio alle 20.45 allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles) che non ha nessuna velleità di punti e posizioni in classifica, il duello però resta interessante. Soprattutto agli occhi dei tifosi della Juventus che per tutti i mesi estivi si sono assorbiti i pareri sulle qualità dell’uno e dell’altro, i raffronti tra la giovinezza del primo e l’esperienza del secondo, le volontà di allenatori e dirigenti, uniti alle esigenze di bilancio.