Rugani e Milik portieri: la sfida con i piccoli member Juve

Giornata all'insegna dell'emozione e dei sorrisi in casa Juventus . Il match con l' Inter , previsto alla ripresa del campionato e nel quale potrebbe essere assente Alessandro Bastoni , è ancora lontano. E così i bianconeri non partiti con le Nazionali, e rimasti agli ordini di Massimiliano Allegri , hanno potuto trascorrere alcuni momenti con i Junior Member .

Juve, l'incontro coi piccoli bianconeri

Un'esperienza indimenticabile per i piccoli sostenitori della Juventus, che hanno potuto respirare l'aria della Continassa. L'incontro e il saluto con Allegri, i primi calci al pallone, poi l'arrivo dei calciatori bianconeri. Come testimoniato dai social del club, Rugani, Milik, Perin, Pinsoglio, Fagioli e Nicolussi Caviglia sono stati tra i protagonisti dell'incontro, con momenti all'insegna del divertimento. Rugani e Milik, in particolare, si sono messi alla prova nell'inedito ruolo di portiere: prima nella lotteria dei rigori, poi il polacco ha difeso i pali durante una simpatica partitella con i giovani supporter bianconeri. Un momento per rievocare lo spirito sano del calcio, così come dovrebbe sempre essere.