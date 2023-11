Montella, altri elogi a Yildiz: "Da adesso le cose per lui cambiano..."

La Turchia è già qualificata a Euro 2024 , ma punta a vincere in Galles (domani, ore 20:45) per chiudere al primo posto nel gruppo D ed essere nella fascia più alta possibile in occasione del sorteggio che si terrà sabato 2 ottobre ad Amburgo .

Montella lusta il gioiello Juve Yildiz

Vincenzo Montella ha caricato i suoi alla vigilia del match e in conferenza stampa non ha lesinato parole d'elogio per il gioiello della Juve e della nazionale Kenan Yildiz. Sabato scorso Kenan ha giocato la sua prima partita da titolare con la nazionale maggiore in amichevole allo stadio Olimpico di Berlino contro la "sua" Germania e ha realizzato un gol che ha contribuito al successo finale della Turchia (3-2).