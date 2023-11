Club Juventus Ascea Marina, festa grande con Schillaci e Brio

Una tavola rotonda ad Ascea Marina , in provincia di Salerno , per festeggiare i 40 anni del locale Club Juventus , che vanta ben 519 soci ed è uno dei più longevi dell'intera penisola. Conclusa con una cena-evento la manifestazione ideata dal segretario del Club Juventus Ascea Marina , il cetarese Leopoldo Belfiore , con il pieno appoggio del presidente Ovidio Sacco e del direttivo del club.

Al convegno hanno preso parte l’avvocato Pasquale Gallo, che ha compiuto un dettagliato excursus sullo stile Juve prima di cedere la parola a Giovanni Manna, direttore sportivo della Juventus Next Gen, originario della vicina Vallo della Lucania, che ha portato il saluto della società bianconera.

Brio: "La Juve tornerà dove merita, in cima al mondo"

Ospiti d’onore per la serata, gli ex bianconeri Sergio Brio e Totò Schillaci. Gli oltre 300 soci presenti hanno vissuto una serata piacevole, calamitati dai racconti e dai pareri degli ex juventini, degustando le specialità locali.

Rispetto all’attuale stagione della Juventus, Sergio Brio ha commentto: “La società attuale si sta tirando fuori dalle ultime vicissitudini negative operando benissimo e si sta organizzando in modo splendido. Da calciatore che ha militato in questo club, sono sicuro che l’attuale dirigenza juventina porterà queso club dove merita, in cima al mondo”.