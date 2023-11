Juve, tra plusvalenze e patteggiamento: il pragmatismo e come comunicarlo

Immaginate che il vostro destino in una questione molto importante venga deciso in una partita di tennis. Voi vi attrezzate e al match vi portate, non dico Novak Djokovic, ma almeno Sinner. Arrivate al campo e scoprite che, no, hanno cambiato idea e il vostro destino si decide in una sfida di basket. Vabbè - vi dite - Sinner ci sa fare anche sotto canestro, certo non è la sua specialità, ma possiamo provare. Tuttavia quando scendete in campo vi avvisano che Sinner deve giocare con una mano legata dietro la schiena. A quel punto capite che il vostro destino non si decide con una sfida, ma è stato già deciso. E forse l’obiettivo è arrivare a casa con meno danni possibili, tanto la partita, di tennis, di basket o di qualsiasi altro sport non ve la faranno mai vincere.