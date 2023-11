Locatelli va di corsa per Juve-Inter: Allegri può sperare per due ragioni

Il credo di Massimiliano Allegri non lascia scampo ai giocatori “mezzi e mezzi”, come ama definirli lui, ovvero quelli alle prese con acciacchi che rischiano di inficiarne il rendimento in campo. Troppo ampio lo storico di ricadute e di gambe sottratte a un contrasto decisivo: meglio non correre rischi e lasciarli recuperare secondo tempistiche più caute. Ma ci sono uomini e momenti che possono aprire alla più classica delle eccezioni. Uomini come Manuel Locatelli e momenti come la vigilia di Juventus-Inter, più d’uno scontro al vertice: per il centrocampista, alle prese con i postumi della frattura leggermente scomposta di una costola, si tenterà infatti il recupero fino all’ultimo.