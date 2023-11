Juve-Inter, i convocati di Allegri: torna Alex Sandro, conferma Locatelli

La Juventus è pronta ad affrontare l'Inter nel derby d'Italia di questa sera all'Allianz Stadium in una sfida che vale il primo posto in classifica. Max Allegri ieri in conferenza stampa ha fatto il punto della situazione in casa bianconera annunciando il rientro di Locatelli e ribadendo l'importanza della sfida contro la squadra di Simone Inzaghi. La Vecchia Signora, che dovrà rinunciare a Weah e Danilo, può tornare a contare su Alex Sandro al rientro dall'infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dal campo. Il club bianconero ha diramato la lista ufficiale dei convocati in mattinata.