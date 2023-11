Nicolussi Caviglia: "Titolare? È stata una sorpresa. Cosa mi ha detto Allegri"

"Titolare? Me lo hanno detto oggi a sorpresa, ma mi sono fatto trovare pronto. Per me era importante, ho lavorato parecchio per momenti come questo". Lo ha rivelato Nicolussi Caviglia ai microfoni di 'DAZN' dopo la partita di campionato tra Juventus e Inter. Il giovane centrocampista era al debutto da titolare con la maglia bianconera: "Consigli del mister? Allegri mi ha detto di stare sereno, magari di oscurare le due punte e farmi trovare quando avevamo palla anche se loro mi oscuravano a loro volta e quindi ho toccato meno palle del previsto".