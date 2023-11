Cuadrado, Juve-Inter e il ritorno allo Stadium: 20 minuti di fischi e cori

Dopo otto anni con la maglia della Juventus, ieri sera Cuadrado è sceso in campo all'Allianz Stadium da ex, indossando la casacca dell'Inter. Il pubblico bianconero non ha risparmiato fischi e cori nei confronti dell'esterno, entrato per sostituire Dumfries al 71° minuto. Cuadrado si era svincolato la scorsa estate per poi passare a parametro zero a Milano sponda nerazzurra. I suoi ex tifosi non hanno preso bene questa scelta e ieri sera ad ogni tocco di palla il colombiano è stato fischiato con veemenza. Il numero 7 dell'Inter è stato bersaglio anche di alcuni cori da parte dello Stadium, che non gli ha perdonato il passaggio in un club rivale dopo tanti anni in maglia bianconera.