La Russa, l'ironia e i veleni su Juve e Inter: tra divisività e imparzialità

TORINO - L’ironia è sacra. La possibilità di scherzare è sua sorella, quindi altrettanto tutelata. E Ignazio La Russa, ieri, scherzava. Lo dice lui stesso, più volte. E il tono è quello di una battuta. La domanda però si insinua lo stesso in chi lo ascolta: era necessaria? O, meglio, era opportuna? Perché il diritto all’ironia è disciplinato da regole quali il contesto in cui si esercita e il ruolo di chi lo esercita. Ieri Ignazio La Russa ha detto che avrebbe voluto fare il Ministro dello Sport e non per avvantaggiare l’Inter, sua squadra del cuore, ma per "affossare la Juventus". Una battuta, d’accordo. Ma purtroppo, da anni, il calcio non è terreno fertile per coltivare l’ironia, da quella raffinata fino a quella un po’ più greve. Gli italiani lo prendono dannatamente sul serio e, parafrasando Churchill, purtroppo seguono il pallone con la stessa attenzione e rigore con la quale dovrebbero seguire la politica e la cosa pubblica, mentre seguono la politica e la cosa pubblica con la spensieratezza con i quali si dovrebbe seguire una partita di calcio. Insomma, offendendo la squadra del cuore altrui, anche per scherzo, non sempre si trovano interlocutori disposti a cogliere lo spirito e farsi una risata.