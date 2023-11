Soulé e Barrenechea, accordo tra Juve e Frosinone: il piano mercato

Il Frosinone veleggia a ridosso della zona Conference grazie ai suoi talenti argentini Made in Juve . Per la gioia appunto del club bianconero che si gode la crescita esponenziale dei propri gioiellini. Matias Soulé ed Enzo Barrenechea sono, infatti, in rampa di lancia e puntano a prendersi un posto nella rosa juventina della prossima stagione. Il loro rientro alla casa madre nel mese di gennaio, infatti, non è al momento in programma. Nei piani del Frosinone ma pure di entrambi i ragazzi c’è la prosecuzione dell’avventura in terra ciociara. Quello che viene considerato l’habitat giusto per continuare a crescere, giocando con continuità.

L’ideale per chi ha bisogno di completare la propria maturazione per rientrare poi alla Continassa in estate. Per restarci. Stavolta come protagonisti e non semplici comparse all’interno dell’organico bianconero. Sognando nel frattempo pure una chiamata da parte del commissario tecnico Lionel Scaloni nella Seleccion albiceleste. D’altronde Soulé per aspettare l’Argentina ha già declinato le avance di Luciano Spalletti che voleva convocarlo nell’Italia. A nulla è servito il blitz del tecnico di Certaldo nel ritiro del Frosinone a Ferentino. Tra l’altro un osservatore della nazionale Campione del Mondo in carica è atteso sabato sera a San Siro per visionarlo nella gara contro il Milan. Il segnale di come l’esterno offensivo mancino sia costantemente monitorato dallo staff tecnico argentino.