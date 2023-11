Juve, Locatelli pronto con il Monza, anche grazie allo... scudo

Lo scudetto... di Locatelli

Ecco lo scudetto è proprio quello: una fascia elastica, rinforzata nei punti critici per Locatelli, che lo protegge da colpi accidentali che possono capitare durante una partita. Ovviamente per regolamento non può esserci niente di "duro", come per esempio un profilo in carbonio, perché quel tipo di protezione è consentito solo per il viso. Il regolamento vieta, per le altre parti del corpo, qualsiasi dispositivo (tutori, fasce rinforzate o cose simili) possa contenere qualcosa di rigido che in un contrasto possa causare danni agli avversari (è la stessa ragione per la quale sono vietatissimi bracciali ed anelli). Insomma, lo scudo protettivo di Locatelli non è proprio imperforabile, ma certamente lo aiuta, anche psicologicamente, ad affrontare meglio gli avversari. Magari già quelli del Monza.