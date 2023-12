Gabbione di Livorno caro ad Allegri distrutto dalla mareggiata

"Nel Gabbione a Livorno i tornei li vincevo sempre, ne ho perso solo uno": è una delle celebri frasi di una conferenza stampa, ormai un po' datata, di Massimiliano Allegri , risalente all'arrivederci dalla Juventus nel 2019. Il fortissimo maltempo che ha colpito in queste ore la Toscana però ha toccato da vicino anche Livorno e a cedere è stato anche uno dei celebri Gabbioni citati dal tecnico della Juventus , che non ha resistito all'onda d'urto della mareggiata.

Livorno, distrutto il Gabbione dei Bagni Pancaldi

A lanciare l'allarme sulle condizioni della città che ha dato i natali all'allenatore biancoero è stato proprio il primo cittadino di Livorno, Luca Salvetti, con un post su Facebook: "Tutta la costa toscana è flagellata dal vento e da mareggiate di forte intensità, Versilia, Marina di Pisa e Livorno le zone con più problemi. Nella nostra città ci sono oltre cento persone che stanno seguendo e gestendo le emergenze che riguardano principalmente il lungo mare e le strutture in zona Terrazza Mascagni. L’acqua del mare ha nuovamente invaso la spianata della Terrazza ed è entrata nella struttura dell’Acquario e in quelle vicino agli ingressi dei bagni Tirreno. La parte rivolta al mare del gabbione dei bagni Pancaldi ha ceduto".

E ancora: "Ci sono state molte segnalazioni per problemi ad infissi e strutture dei dehors di locali e attività commerciali, su ognuna delle segnalazioni c’è stato l’intervento della protezione civile, dei vigili del fuoco e degli uffici tecnici e di manutenzione. Problemi, anche se più limitati rispetto alla scorsa volta, alle alberature in alcune zone cittadine. Alcuni problemi sulle forniture di energia elettrica nei quartieri di Collinaia e Salviano e le squadre Enel allertate stanno procedendo per riparare il guasto sulla bassa tensione. Il vento e la mareggiata vengono annunciati in calo dal centro regionale di previsione a partire dalle ore 13, si raccomanda la massima attenzione e si raccomanda di seguire in maniera puntuale le indicazioni fornite dall’alert inviato nella serata di ieri". Questa, dunque, la delicata situazione in Toscana e a Livorno. Ma precisamente, cos'è il Gabbione?