Matuidi con Buffon e Khedira: “Juventini riuniti, che bello vedervi”

"Juventini riuniti, che bello vedervi ragazzi" - queste le parole di Matuidi su Instagram con allegata una foto insieme a Buffon e Khedira. I tre ex bianconeri si sono ritrovati ad Amburgo per il sorteggio del prossimo Europeo in Germania , con l'ex portiere azzurro che ha portato anche la Coppa, alzata l'ultima volta da Chiellini a Wembley.

Matuidi e i ricordi alla Juventus

“I ricordi hanno bisogno di molto tempo per sparire. Ma gli basta un nulla per riaffiorare. Una voce, un suono, un'immagine, un profumo, un odore" - da Giorgio Faletti, la "carogna" di Notte prima degli esami a Matuidi, il pensiero è lo stesso. Il centrocampista ha sempre parlato bene della Juventus e quando ha avuto occasione di riverdere i suoi ex compagni lo ha fatto sempre con piacere, come quando ha riabbracciato Allegri in estate. E ora di nuovo il passato affiora alla mente. Tre protagonisti assoluti dei tanti scudetti vinti dai bianconeri e delle cavalcate in Champions League. I tifosi di certo non li hanno dimenticati e i messaggi sotto il post del francese sono stati molti. "Ci mancate molto", tre parole, tanta riconoscenza.