Zoff: “Allegri è straordinario. L’Inter è più forte ma questa Juventus...”

«Il concetto di bel gioco nel calcio è relativo. Quando vinci 11 gare su 15 significa che la squadra ha una certa organizzazione e ogni giocatore sa esattamente cosa fare. Puoi pure vincere giocando male 1 o 2 partite, ma alla lunga se ottieni tanti risultati positivi significa che l’allenatore ha trovato il modo giusto per fare rendere al meglio gli elementi a sua disposizione. Ergo la Juve non gioca così male, perché Massimiliano Allegri ha saputo sfruttare nel migliore dei modi le caratteristiche dei calciatori bianconeri. E i risultati lo testimoniano». Parola di Dino Zoff. Una leggenda del calcio italiano, non solo della Juventus, dove ha vissuto gli anni più belli della carriera. Da calciatore in bianconero ha vinto 6 Scudetti, 2 Coppe Italia e 1 Coppa Uefa; mentre con la Nazionale è stato l’unico giocatore italiano a conquistare Mondiale (Spagna 1982) ed Europeo (Italia 1968). Anche da tecnico ha lasciato il segno, conquistando 1 Coppa Italia e 1 Coppa Uefa al timone della Vecchia Signora e sfiorando il successo a Euro 2000 alla guida degli Azzurri. Insomma, chi meglio di Super Dino per analizzare le prospettive tricolore di questa Juve.



Quali sono i maggiori meriti di Allegri nell’ottima annata dei bianconeri?

«Quello di far giocare la squadra secondo le proprie caratteristiche, senza snaturarla ma cercando di valorizzare e sfruttare al meglio i calciatori a sua disposizione e mi pare - vedendo i risultati fatti finora in questa stagione - che Max ci stia riuscendo. Ogni rosa ha le proprie caratteristiche, che impongono diverse scelte nell’atteggiamento e nella tattica da adottare per riuscire a ottimizzarle. Un allenatore bravo deve sapersi adattare ai giocatori a sua disposizione per trarre da loro il massimo e direi che Allegri lo sta facendo bene».



Il successo col Napoli rappresenta un esame di maturità superato per la Juve?

«Hanno affrontato bene la partita, seppur qualche rischio sia stato patito. Nel complesso però la gara rispecchia l’andamento della stagione ed è stato un successo meritato al netto delle 2-3 occasioni importanti concesse al Napoli».



Su una delle quali Szczesny si è superato nel fermare Di Lorenzo che ha calciato a rete.

«È stato molto bravo nell’aspettare a muoversi e così ha fatto una gran bella parata».



Di questa Juve impressiona la fame di vittorie.

«Non mi sorprende. È nella storia del club il non mollare mai e aver sempre voglia di far meglio per arrivare ancora più in alto».



I bianconeri possono ambire a vincere lo Scudetto?

«L’Inter mantiene ancora i favori del pronostico. Sono i nerazzurri la squadra più forte, però questa Juve sta dimostrando di potersela giocare fino alla fine».