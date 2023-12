"Sto male per Pogba: come può farcela?": Deschamps si lascia andare

TORINO - Triste e preoccupato. Didier Deschamps non nasconde la sua profonda amarezza di fronte al dramma umano che sta vivendo Paul Pogba. In ogni intervista, in qualsiasi conferenza stampa, immancabile arriva per il ct della Francia la domanda su uno dei suoi pupilli, sul centrocampista che che con la maglia dei Bleus è stato protagonista indiscusso della vittoria del Mondiale di Russia, nel 2018, ma che non c’era nel novembre 2022 in Qatar, già vittima di infortuni e di problemi extracalcistici. Didì non si sottrae, parlando a cuore aperto e restando sempre al fianco del Polpo. «Amo tutti i miei giocatori, ma sono triste per quel che sta vivendo Paul» spiega a Le Parisien.