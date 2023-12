Dalla Serie C ai nove scudetti consecutivi e al trionfo in MLS: Chiello story

Il viaggio di Giorgio Chiellini , "il più bello e intenso della mia vita", come ha definito la sua carriera nel video in cui ne ha annunciato la fine, comincia da bambino a pochi passi da dove diventerà un giocatore vero: sul campo del Livorno 9 , dove il piccolo Giorgio inizia a giocare assieme al gemello Claudio, oggi responsabile della Next Gen bianconera.

Lo stadio Armando Picchi è lì vicino e non passano troppi anni prima che Giorgio vi faccia il suo debutto, dopo aver presto lasciato il Livorno 9 per il Livorno e basta: è il 14 gennaio 2001, 18ª giornata del campionato di Serie C1, gli amaranto conducono 2-0 sull’Alessandria e all’89’ il tecnico Jaconi concede al sedicenne Chiellini la prima di tre presenze. Diventeranno 5 la stagione successiva, in cui il Livorno vince il campionato, poi 6 in Serie B nel 2002-03, fino all’esplosione del 2003-04: 41 presenze e 4 gol da “quinto” di sinistra nel 3-5-2 di Mazzarri e Livorno in Serie A.

Serie A in cui però Chiellini debutta in maglia viola: il Livorno in estate risolve a proprio vantaggio la comproprietà con la Roma stipulata nel 2003 e cede Chiellini alla Juve, che lo presta alla Fiorentina. In bianconero Chiellini debutta il 25 ottobre 2005 e conquista il secondo dei due Scudetti poi revocati per calciopoli.