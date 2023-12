Da Chiellini a Danilo, i tifosi Juve lo hanno notato subito: il messaggio è chiaro

Un passaggio di consegne, da capitano a capitano: così i tifosi della Juventus hanno “battezzato” il messaggio che ieri sera Danilo ha consegnato, in un post su Instagram, ai posteri nell’omaggio a Giorgio Chiellini . «Come difensore sei sempre stato implacabile e pressoché imbattibile, e questa è stata la chiave per avere tutti i meriti di una carriera di successo. Ho avuto l’immenso piacere e la fortuna di trascorrere del tempo con te e di imparare giorno per giorno il calcio, l’arte della difesa, la vita nel suo complesso, ma soprattutto che cosa significa essere juventini!».

Compagni di squadra per tre anni, Danilo si è abbeverato da Re Giorgio, senatore e istituzione bianconera, per comprendere il senso e il valore di questa maglia. E dire che il brasiliano non era proprio uno sprovveduto quando è sbarcato a Torino, avendo in passato indossato anche la camiseta blanca del Real Madrid.

Chiellini-Danilo e il passaggio di consegne

Eppure quella bianconera ha un altro peso: ascoltando i discorsi di Chiellini ha compreso il Dna bianconero, la responsabilità, il senso di sacrificio e di appartenenza che hanno permesso alla Juventus di scrivere pagine epiche di storia ultracentenaria. Chiellini è stato un maestro di difesa, di calcio e di vita, Danilo uno scolaro modello perché, adesso che indossa quella fascia di capitano, il popolo bianconero gli riconosce non soltanto la grandezza e lo spessore del campione, ma anche le stimmate della juventinità che soltanto i fuoriclasse sono capace di apprendere e tramandare. Chiellini dice addio al calcio, ma Danilo lo vede ancora come un esempio da seguire. «Ora inizia una nuova tappa della tua vita con la sicurezza di essere per sempre un punto di riferimento nel calcio!».