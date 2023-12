Yildiz, svolta in arrivo? Le sensazioni degli agenti sugli ultimi mesi Juve

TORINO - I numeri inanellati dall’attacco della Juventus certificano un apporto soltanto relativo, fino a questo momento, in zona gol. Ma il reparto, per assortimento e profondità, non è probabilmente secondo a quello di nessun altro club di Serie A. Un ideale primato a cui, però, nel prossimo mese andrà sottratto il contributo di Moise Kean, costretto a uno stop forzato per via di un vecchio colpo subito all’altezza della tibia sinistra. Dopo aver convissuto per lunghi mesi con una piccola lesione ossea e con i conseguenti fastidi alimentati da allenamenti e partite, infatti, la punta azzurra ha deciso in accordo con staff tecnico e medico di fermarsi per poter seguire una terapia conservativa che risolva definitivamente il noioso problema. Il 23enne vercellese, ancora alla ricerca del primo timbro stagionale, dovrà così rinviare l’appuntamento con il gol al 2024.