Jobe, il mercato Juve posa gli occhi sull'altro Bellingham

Il Bellingham vero, Jude , la Juventus lo aveva sfiorato quando giocava nel Birmingham e i dirigenti bianconeri avevano avviato un discorso con i genitori, pronti a farlo trasferire a Torino. Ci ripensarono temendo che Jude, all'epoca sedicenne, fosse troppo piccolo per cambiare nazione e preferirono fargli finire gli studi e le giovanili in Inghilterra.

Ora, la Juventus potrebbe però prendere l'altro Bellingham, Jobe, il fratello minore che gioca nel Sunderland. Ha diciott'anni, fa il trequartista, ha già giocato venti partite in Championship, ovvero la Serie B inglese, segnando 4 gol e fornendo 2 assist. Insomma, si sta mettendo in evidenza e la Juventus ha spesso inviato osservatori per verificarne la crescita...