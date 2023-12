Genoa-Juve, mani di Bani in area: per Massa e il Var tutto regolare

Proteste della Juventus nel secondo tempo della partita in casa del Genoa . Al 53' minuto di gioco, sul risultato di 1-1, c'è stato un episodio dubbio nell'area di rigore della squadra rossoblù, con Bani che ha toccato la palla con la mano sinistra su un cross di Cambiaso dalla destra. Un paio di giocatori bianconeri hanno protestato per avere il penalty ma l'arbitro ha lasciato correre e il Var non è intervenuto.

Genoa-Juve, dubbi su Bani

Il tocco di Bani c'è: il braccio è largo, non si chiude verso il corpo del giocatore e il movimento non è congruo. Ma non è chiaro se prima del 'colpo' di mano ci sia o meno un rimbalzo sulla coscia dello stesso difensore del Genoa. Anche se da quest'anno un tocco involontario precedente non assolve completamente da un eventuale fallo di mano, il direttore di gara e il Var hanno deciso di non intervenire. "Il braccio è molto largo, si apre e non si chiude. Ci sono gli elementi per un approfondimento in sala VAR, ma la sensazione è che si lascerà andare. Il tocco con la mano sinistra c’è stato" è il commento di Marelli sull'episodio.