Chiellini alla Continassa: ecco come ha caricato la Juve

Chiellini è tornato alla Juventus. Per il momento solo per un saluto. Poi si vedrà, perché la prospettiva di vederlo dirigente del club di cui è stato capitano per tanti anni è concreta, ma non imminente. Chiellini, infatti, tornerà presto in California, dove resterà fino a giugno, forse come dirigente dei Los Angeles. Poi, dall'estate in poi, tutto è aperto, anche il ritorno come dirigente nel club bianconero, magari partendo dal basso, come piace a lui.

E oggi? Oggi è stata una simpatica rimpatriata, Chiellini ha salutato i suoi ex compagni e ha caricato tutti. Dagli Stati Uniti ha sempre seguito la Juventus, facendo un tifo sfrenato per la squadra di Allegri. E lui è uno di quelli che crede che i bianconeri possano lottare fino all'ultimo per vincere il campionato. E lo ha detto a tutti, incitando la squadra a cederci, ricordando come in passato, in situazioni simili la Juventus è sempre riuscita a metterci qualcosa in più.

Chiellini, chiacchiere con Allegri. Allo Stadium per Juve-Roma Chiellini si è poi intrattenuto con Allegri, con il quale si sente regolarmente. Anche in questo caso sono arrivati i complimenti per l'ottimo inizio di stagione e l'incoraggiamento per andare fino in fondo. Chiellini il 30 dicembre sarà allo Stadium per assistere a Juventus-Roma, mentre la sfida contro il Frosinone di sabato all'ora di pranzo la vedrà da casa. Tifando come al solito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA