Yildiz, magia al Frosinone da record: perché è già nella storia Juve

Juve, Yildiz da record

In una giornata che ha visto protagonista anche Alex Sandro (in positivo perché è diventato il terzo bianconero straniero con più presenze dopo Nedved e Trezeguet, in negativo per l'infortunio subito nel match contro i gialloblù) a rubare la scena è stato senza dubbio Yildiz. Il suo gol, infatti, lo ha reso il più giovane marcatore straniero di sempre nella storia della Juventus, a 18 anni e 233 giorni. Un gol particolarmente speciale, dunque, non solo perché il primo con la Juve dei grandi, ma anche perché lo fa entrare di diritto nella storia bianconera.