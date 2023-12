Locatelli incorona Yildiz all'intervallo: come lo ha definito

FROSINONE - Un gioiello. Questo è stato il primo gol in Serie A di Kenan Yildiz , che ha permesso alla Juventus di sbloccare il risultato sul difficile campo del Frosinone. Una prodezza che non ha lasciato indifferente né Allegri né i compagni di squadra, su tutti Manuel Locatelli , che ha elogiato il giovane turco-tedesco ai microfoni di Dazn.

Locatelli: "Yildiz è un fenomeno"

"Cosa ho pensato quando ha segnato Yildiz? Kenan è un fenomeno, deve continuare a lavorare e deve lavorare per fare il secondo gol. Che è quello che dobbiamo cercare di far tutti per chiudere questa partita", le parole di Manuel Locatelli al termine del primo tempo della sfida dello Stirpe tra Frosinone e Juventus.