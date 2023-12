Yildiz: "L'esultanza? Del Piero è una leggenda. Ora devo pagare una cena..."

FROSINONE - " Questo per me è meraviglioso , grazie ai tifosi e al mister che mi ha dato l’occasione". Visibilmente emozionato, il talento della Juventus Kenan Yildiz , autore di un gol meraviglioso all'esordio in Serie A da titolare , commenta il successo bianconero allo Stirpe di Frosinone ai microfoni di Dazn: " Esultanza alla Del Piero? È una leggenda, era ispirata a lui . L’ho fatta anche in Nazionale".

Su Allegri, Zidane, Del Piero, Messi e Ronaldo

"Allegri? È un grande allenatore. Quando mi ha detto di tagliarmi i capelli l’ho fatto subito perché lui è il capo. Mi ha detto di stare calmo, oggi mi ha dato la chance e lo ringrazio. Quando ho saputo che avrei giocato? Ieri, perché Chiesa non stava bene ma tornerà presto. Ero un po’ scioccato, tipo ‘Wow’, quando me lo ha confermato. Ho dormito? Sì, ho dormito bene, ho fatto le mie cose, non ero nervoso. Idolo? Zidane, Del Piero e tanti altri. Poi Messi, Ronaldo, non ce n’è solo uno perché la mia posizione cambia. Il cerchio a fine partita? Mi han detto che devo pagare la cena. Noi siamo un gruppo, combattiamo per i tifosi, speriamo di finire primi", conclude Yildiz.