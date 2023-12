Vlahovic: "Panchina? Calmo e tranquillo, seguo Allegri. I rigori li tiro io"

La Juventus torna al successo in campionato vincendo 2-1 sul campo del Frosinone portandosi momentaneamente a -1 dall'Inter capolista. Successo arrivato all'81' grazie all'imperioso colpo di testa di Dusan Vlahovic (entrato dalla panchina) che ha commentato così la vittoria al Benito Stirpe: "Si, sono contento, siamo tutti contenti per questa vittoria importante. Il Frosinone è un'ottima squadra, che gioca bene soprattutto in casa dove ha perso solo con il Napoli. In quel gol c'è voglia di vincere, voglia di aiutare la squadra, far felici i tifosi, questa è la cosa più importante. Per un attaccante sicuramente non è facile quando non fa gol o quando non segna costantemente, però lavoro tutti i giorni e sono tranquillo, spero di poter aiutare la squadra ancora di più. Per noi era importantissimo vincere oggi, abbiamo dato tutti e alla fine abbiamo vinto meritatamente, ma comunque faccio i complimenti al Frosinone per quello che sta facendo quest'anno ".