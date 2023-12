Kean si racconta: "Allegri? Non glielo dico ma lo sa. Le cene con Neymar e Mbappé"

TORINO - Il bad-boy ha lasciato spazio al dad-boy. A 23 anni Moise Kean sembra maturato, in campo e fuori, lasciandosi alle spalle una nomea che è andata di pari passo con i suoi exploit calcistici: accanto al talento e ai record per essere stato il primo calciatore nato negli anni 2000 a esordire (con la maglia della Juventus) in Serie A e in Champions League si registra anche qualche atteggiamento sopra le righe non soltanto nel club ma pure in Under 21 e nella Nazionale maggiore.