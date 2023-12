Adzic, pallonetti e punizioni: il nuovo talento Juve spiegato con i suoi gol

La Juventus sta per battere il primo colpo di mercato. I bianconeri, in queste ore, stanno stringendo per un giovane dalle grandi potenzialità , a lungo inseguito anche da Giovanni Sartori, che ha creato il Bologna delle meraviglie di quest'anno. Si tratta di Vasilije Adzic , trequartista classe 2006 del Montenegro, attualmente in forza al Buducnost , nel massimo campionato montenegrino.

Adzic: precocità e fantasia al potere

Nonostante sia giovanissimo vanta già un'ottima struttura fisica, dall'alto dei suoi 185 cm. Alla sua estrema qualità palla al piede, capace di giocare palla a terra o di cambiare gioco repentinamente, abbina anche tanta forza e corsa. È dotato inoltre di una grande capacità di inserimento, bravo ad attaccare l'area di rigore e ad infilarsi negli spazi. Insomma, qualità e quantità che lo rendono un calciatore duttile, moderno, adatto in più fasi di gioco. E che fosse un talento lo si è cominciato a capire ben presto: Adzic, infatti, ha debuttato con la prima squadra del Buducnost a soli 16 anni, mettendo a segno 3 reti nella prima stagione da professionista. Quest'anno i numeri sono già migliorati: in 23 apparizioni con il suo club tra tutte le competizioni ha messo a referto 6 gol e 2 assist. In totale dunque, tra la passata stagione e questa, neanche 50 presenze (47 per l'esattezza), 9 marcature e 5 passaggi decisivi. Ma non è soltanto il numero di gol a destare interesse, quanto la rara bellezza di alcune reti segnate...