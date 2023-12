Vlahovic prende in giro Llorente: la scena madre di Juve-Roma

TORINO - Si scaldano gli animi e la partita nel 2° tempo di Juventus-Roma con Dusan Vlahovic protagonista. Il serbo, autore dell'assist del vantaggio bianconero ad inizio ripresa siglato da Rabiot, è continuo bersaglio della difesa capitolina con la sua maglia spesso e volentieri strattonata dagli avversari che, a loro volta, si lasciano cadere con facilità quando l'attaccante della Juventus fa valere il suo fisico e al 65' l'ex viola non ha resistito. Contatto in area con Diego Llorente, il difensore giallorosso cade a terra tenendosi la gamba e costringendo il direttore di gara a fischiare fallo, Vlahovic non ci sta e mima "le lacrime al volto" all'indirizzo del giocatore spagnolo ad evidenziare la troppa leggerezza.