Diretta Juventus-Roma ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Dove vedere Juventus-Roma: streaming e diretta tv

Il match tra Juventus e Roma è in programma questa sera alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Sarà possibile seguire la sfida in diretta tv su Sky Zona DAZN (214) e in diretta streaming proprio sull'app DAZN.

Le probabili formazioni di Juventus-Roma

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Danilo, Bremer; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Huijsen, Iling Jr., Nicolussi Caviglia, Weah, Yildiz, Milik, Mancini.

Indisponibili: De Sciglio, Kean, Alex Sandro.

Squalificati: Cambiaso, Pogba, Fagioli.

Diffidati: Gatti, Locatelli, Danilo.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Pellegrini, Paredes, Cristante, Zalewski; Dybala, Lukaku. Allenatore: José Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Celik, Spinazzola, Renato Sanches, Pagano, Bove, Pisilli, Azmoun, El Shaarawy, Belotti.

Indisponibili: Abraham, Aouar, Kumbulla, Smalling.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Cristante, Mancini.

Arbitro: Sozza di Seregno. Assistenti: Bindoni-Tegoni. Quarto ufficiale: Marchetti. Var: Mazzoleni. Ass. Var: Di Vuolo.

