Dybala e quello sguardo all’abbraccio Juve che spacca i tifosi

La Juventus ha chiuso con il botto il suo 2023: l'1 a 0 contro la Roma ha mandato un segnale forte e chiaro all' Inter . I bianconeri hanno ripreso la loro marcia di rincorsa alla vetta e ora si trovano a meno due proprio dalla capolista. Il risultato è stato importante per chiudere al meglio l'anno e ripartire con tantissimo entusiasmo.

Della sfida di ieri sera dell'Allianz Stadium, però, non è stato soltanto il successo a far parlare: l'altra cosa che sta facendo il giro dei social è un video con Dybala protagonista.

È successo prima del fischio iniziale del match. Paulo Dybala in mezzo al campo in attesa del calcio d'inizio, le mani sui fianchi ma con con lo sguardo si è voltato indietro e ha osservato gli ex compagni della Juventus uniti in un lungo abbraccio. Il tutto è durato più di qualche secondo con l'argentino fisso a vedere la scena e chissà che non abbia provato un minimo di malinconia.