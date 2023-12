Juventus-Roma 1-0: Rabiot stende Mourinho, Allegri a -2 dall'Inter

Una stoccata di Rabiot basta alla Juventus per stendere la Roma e portarsi a -2 dall'Inter. Tre punti pesantissimi per i bianconeri che salgono a quota 43 e tornano a far sentire il fiato sul collo a Inzaghi. Partita calda nel primo tempo, con tante occasioni dall'una e dall'altra parte - palo di Cristante in avvio, salvataggio di N'Dicka sulla linea - e decisa a inizio ripresa dalla giocata iniziata e conclusa dal cavallo allegriano per eccellenza. Mourinho, con un Dybala a velocità ridotta e un Lukaku messo in tasca da Bremer, le prova tutte inserendo Pellegrini, El Shaarawy e Azmoun ma è la Juve che va ancora in rete con Chiesa nel finale, gol annullato per offside.