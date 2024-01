Capodanno Juve: Vlahovic, Chiesa e non solo. Ma il più scatenato è Bernardeschi

Il nuovo anno ha inizio. Il 2023 per la Juventus si è chiuso con una preziosissima vittoria sulla Roma e il primo posto in classifica a soli 2 punti, dando il là ad un inizio di 2024 sotto i migliori auspici. E sono diversi i bianconeri che hanno deciso di attendere la mezzanotte e l'inizio dell'anno nuovo insieme. Alcuni dei calciatori della Juventus (ed ex), infatti, si sono ritrovati al Léve, locale di proprietà di Leonardo Bonucci .

Juve, il capodanno bianconero

Da Rugani a Gatti, da Chiesa a Vlahovic, da Fagioli fino a... Bernardeschi. E proprio l'ex bianconero, che con Vlahovic si era già incontrato nel giorno di Natale, è stato il più scatenato della festa, con tanto di apertura di champagne, agitato in direzione dei presenti, al momento del conto alla rovescia, sulle note dell'inno bianconero. E poi tutti ad agitare i tovaglioli bianchi, festanti, tra momenti di ilarità, insieme alle rispettive compagne e agli altri bianconeri, e scatti pubblicati sui social. Tra questi, quello più rappresentativo, è la foto condivisa insieme su Instagram da Chiesa e Vlahovic: i due posano l'uno accanto all'altro, con due look molto diversi (l'esterno azzurro in t-shirt, l'attaccante serbo in doppiopetto di velluto, papillon), ma entrambi con gli occhiali da sole. Ma non tutti i bianconeri erano presenti alla festa...