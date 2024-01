“Vlahovic non è sul mercato”: Giuntoli gela l’Arsenal e lo blinda alla Juve

Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfono di Sport Mediaset nel pre-gara dell'ottavo di finale di Coppa Italia contro la Salernitana. Il direttore sportivo della Juventus ha dichiarato: "La partita è molto importante, teniamo molto alla competizione e speriamo di poter fare bene. Impegno meno tosto? Non mi sembra, vedo i risultati e qualche squadra importante è già uscita". Sul mercato bianconero e in particolare sul tema Vlahovic, Giuntoli ha affermato: "Non sappiamo niente, Vlahovic non è sul mercato. Terracciano? In questo momento non abbiamo occasioni ideali né tecnicamente né economicamente parlando. La stessa cosa vale per Felipe Anderson".