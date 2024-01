Nonge, la Juve fa 30: record Next Gen, tesoro per Allegri

C’è spazio anche per l’esordio di Joseph Nonge nel finale dell'ottavo di Coppa Italia tra Juventus e Salernitana . Al minuto 76’ infatti, poco dopo la rete del 4-1 bianconero, Allegri ha mandato in campo la giovane promessa belga al posto di Miretti. Si tratta del debutto assoluto con la Prima Squadra per Nonge, che diventa il 30esimo giocatore della Juventus Next Gen ad esordire tra i grandi.

Nonge, il talento Juve da "raddrizzare": il teaser di Allegri e la scheda

Chi è Nonge

Classe 2005, è cresciuto nelle giovanili dell’Anderlecht per poi passare in forza alla Juve Next Gen. Agile fisicamente, per lui è già tempo di accostamenti ambiziosi, come quello di Montero che non ha esitato a paragonarlo a Edgar Davids. Il suo idolo? Paul Pogba.