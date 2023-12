Nonge, il talento Juve da "raddrizzare": il teaser di Allegri e la scheda

Sfruttare il progetto giovani e continuare a seguire la strada intrapresa negli ultimi anni. Allegri a più riprese ha ribadito questo concetto e ha trasformato le parole in fatti sul campo perché nelle stagioni dal suo ritorno in bianconero diversi ragazzi tra Next Gen e Primavera hanno percorso il tragitto fino ad arrivare in prima squadra. Gli ultimi, in ordine di tempo, sono stati Dean Huijsen (che presto potrebbe approdare al Frosinone), Kenan Yildiz (titolare anche contro la Roma) e quel Nonge Boende che invece non ha ancora trovato l'esordio ufficiale.