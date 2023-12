Huijsen, la Juve ha deciso: è sempre più Frosinone, l'affare si chiude

Il salto dalla Primavera alla Next Gen in tempi rapidissimi, poi l'approdo in prima squadra: adesso per Dean Huijsen è pronta una nuova avventura. Il difensore della Juventus, infatti, si appresta ad accasarsi al Frosinone, raggiungendo altri calciatori di proprietà bianconera come Enzo Barrenechea, Matias Soulé e Kaio Jorge.