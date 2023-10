Huijsen, la Juve da bambino e l'esordio col Milan: il post scatena i tifosi

Juve, il post per Huijsen

Dopo la sfida, Huijsen aveva espresso tutta la sua emozione con un post su Instagram: "Questo è solo l'inizio!". Anche la Juventus, il giorno dopo, ha voluto celebrare l'esordio di Dean con un post sui propri canali social. Tramite Twitter e Instagram il club bianconero ha infatti pubblicato una foto del difensore da bambino, con la scritta Juventus sulla fronte, comparata ad un'immagine di ieri sera. Il tutto accompagnato dalla didascalia: "From one day to day one...". Il post su Instagram è stato commentato da tantissimi tifosi entusiasti per il giovane talento e non solo. Vlahovic, Miretti, Yildiz e molti altri bianconeri hanno messo 'like' alle foto e Soulé ha anche commentato per complimentarsi con il suo ex compagno.