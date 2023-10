Locatelli, lacrime alla fine di Milan-Juve: l'abbraccio di Rugani

Non è stata una partita come le altre per Manuel Locatelli . Il centrocampista della Juventus ha realizzato la rete decisiva che ha consentito alla squadra di Allegri di espugnare San Siro contro il Milan di Pioli . Esattamente sei anni fa, il 22 ottobre del 2017, Locatelli decideva Milan-Juve ma a parti invertite .

Locatelli, il gol dell'ex e le lacrime

Il suo secondo gol in Serie A consentì ai rossoneri di battere 1-0 proprio la Vecchia Signora, anche in quel caso allenata da Allegri. In ogni caso si è trattato di una rete liberatoria per il classe 1998, che non segnava dal 9 gennaio 2022 nella vittoria per 4-3 all'Olimpico contro la Roma. Al termine della sfida di questa sera, Manuel non è poi riuscito a trattenere l'emozione ed è scoppiato a piangere. Appena si è lasciato andare, è subito arrivato Rugani ad abbracciarlo.